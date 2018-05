Bestuurder auto (22) meldt zich na botsing met trein

OOSTHUIZEN - De bestuurder van de auto die gisteren op een trein botste bij een spoorwegovergang in Oosthuizen heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 22-jarige man uit Oosthuizen.

De bestuurder klapte gisteren op de trein bij overgang het Oosteinde. Na de botsing zette de man het op een lopen. De politie is direct op zoek gegaan naar de chauffeur, maar hij was nergens meer te bekennen.

Niet veel later meldde hij zich op het politiebureau. Een woordvoerder van de politie meldt dat de man gewond was geraakt bij de botsing. "We hebben direct een ambulance gebeld en de man is meegenomen naar het ziekenhuis."

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Ook gaan ze volgens het protocol onderzoeken of de man had gedronken tijdens het ongeluk.