'Criminelen komen met kogelwerend vest op gesprek bij reclassering'

AMSTERDAM - (AT5) Reclassering Nederland wil veroordeelde criminelen die op een dodenlijst staan kunnen weigeren.

Dat vertelt vertrekkend bestuursvoorzitter Sjef van Gennip tegen de Volkskrant. Hij vertelt dat sommige cliënten met een kogelwerend vest aan op gesprek komen, omdat ze bang zijn te worden doodgeschoten. "Weet je wat dat voor zo'n reclasseringsmedewerker betekent?", zegt Van Gennip.

De medewerkers krijgen ook te maken met agressie en doodsbedreigingen. Er is inmiddels een lijst opgesteld van criminelen die een 'ernstige bedreiging' vormen. Als het aan Van Gennip ligt worden die in de toekomst niet meer geholpen. "Zo'n opdracht zullen we dan als onuitvoerbaar teruggeven aan het Openbaar Ministerie."

Volgens hem is het probleem de laatste jaren verergerd. "Onze mensen hebben de neiging om te zeggen: dat hoort er nou eenmaal bij, maar schietschijven in de wachtkamer moeten we niet normaal gaan vinden."