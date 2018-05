Deel dit artikel:











Hostel in Amsterdam ontruimd vanwege brand in kelder Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Vanwege een brand in een serverruimte aan het Timorplein in Amsterdam moesten gasten van het bovengelegen Stayokay-hostel hun kamers verlaten. De serverruimte bevindt zich in de kelder van het gebouw.

De servers in de kelder zijn niet van het hostel zelf. Er zitten meerdere bedrijven in het pand. Op last van de brandweer moest wel het hele pand - en dus ook het hostel - worden ontruimd. De brandweer is de ruimte aan het ventileren en een groot deel van de gasten kan weer terug. Wat de oorzaak van de smeulende servers is, is onbekend. De website van Stayokay was gewoon bereikbaar.