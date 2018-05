Tekort Amsterdamse hotelkamers snel dichterbij

AMSTERDAM - Amsterdam wordt steeds populairder onder toeristen. Dat zorgt niet alleen voor toenemende drukte op straat maar ook voor overvolle hotels. Een tekort aan hotelkamers in de stad komt daardoor in rap tempo dichterbij, zo meldt vastgoedadviseur Colliers International dat onderzoek deed naar de hotelmarkt in Amsterdam.

In 2017 werden er in Amsterdam 15,6 miljoen hotelovernachtingen geboekt. Naar verwachting loopt dat aantal binnen vijf jaar op tot 21 miljoen. Door de aanhoudende stroom reizigers in de stad, ontstaat op termijn een tekort aan accomodaties. "Het aantal gasten groeit veel sneller dan het aantal kamers in de stad", zegt Joost Mees, Director Hotels Benelux. "Nu al zijn er soms geen kamers meer te krijgen in de stad. Dat gaat de komende jaren steeds vaker gebeuren."

Hotelstop

In Amsterdam geldt een hotelstop. In het grootste gedeelte van de stad worden nieuwe hotels niet meer toegestaan. De stad telt nu 342 hotels en 31.000 kamers. Sommige hotels hebben al voor de hotelstop een vergunning zeker gesteld, waardoor het aantal kamers stijgt tot ruim 38.000 in 2022. Als de hotelstop van kracht blijft, stabiliseert het aantal kamers na 2022, terwijl het aantal reizigers naar verwachting met minimaal 6% blijft toenemen.

Illegale verhuur

Het kamertekort zorgt voor stijgende kamerprijzen. De gemiddelde kamerprijs is op dit moment al 144 euro per nacht. Reizigers gaan op zoek naar goedkopere alternatieven en dat werkt mogelijk illegale verhuur in de hand, concludeert Colliers. Het beoogde doel van de hotelstop, indamming van de toeristenstroom in de binnenstad, wordt hierdoor niet bereikt.

Overnachten buiten Amsterdam

De oplossing ligt volgens het onderzoek van Colliers in het spreiden van de reizigers. Niet alleen binnen Amsterdam, ook in andere delen van de Randstad liggen kansen. Een verbeterde infrastructuur tussen de grote steden en randgemeenten zorgt ervoor dat reizigers sneller voor een hotel buiten de stad kiezen. Met een metro- of lightrailverbinding tussen Amsterdam en bijvoorbeeld Zaandam of Almere, worden deze plaatsen aantrekkelijker voor hotelgasten. Alternatieven genoeg, maar de reiziger moet ze alleen nog weten te vinden.