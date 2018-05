Deel dit artikel:











Hete nachten op komst: met deze tips val je koel in slaap Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Het was vannacht voor de tweede nacht op rij zweten in bed, want het kwik daalde wederom niet onder de 15 graden. In Zaandam bleef het lokaal maar liefst 18 graden. Ook aankomende nacht belooft het volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser 'heet' te worden.

"Aankomende nacht koelt het in de hele provincie slechts af tot 17 á 18 graden. Dat is erg heet voor de tijd van het jaar", aldus Visser. De normale temperaturen die het kwik in deze periode van het jaar aangeeft is rond de 10 graden. Het wordt dus flink wat heter dan wij gewend zijn. "Voorlopig zet dit nog wel even door, want pas in het weekend dalen de temperaturen naar de normale waarden." Slapeloze nachten

Dat betekent ook de aankomende dagen weer flink zweten tijdens de nachtelijke uurtjes. Dat kan bij mensen die niet goed tegen deze warmte kunnen, tot slapeloze nachten leiden. Gelukkig zijn er genoeg maatregelen die je kan nemen om toch nog een oogje toe te doen 's nachts. Wat volgens Hans Hamburger, slaapdeskundige en neuroloog, niet helpt is een koude douche nemen. "De bloedvaten vernauwen, waardoor je de warmte niet kwijt kan", vertelde Hamburger eerder tegen NH Nieuws. Glas koud water

Wat veel beter werkt, is een glas koud water nemen en daarna warm te douchen. "Op deze manier help je je lichaam een handje om de hitte uit je lichaam te krijgen. Je bloedvaten gaan namelijk open staan. Hierdoor koel je sneller af", tipt de slaapdeskundige. Daarnaast is het verstandig om zo min mogelijk alcohol te drinken en 's avonds niet meer te sporten. "Hierdoor gaat je stofwisseling sneller werken en daarbij komt veel warmte vrij."