De Peiling: Een op de vijf zonnebrandsprays beschermt te weinig

NOORD-HOLLAND - Zonnebrandsprays met factor 30 bieden niet allemaal de beloofde bescherming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.

In totaal zijn vijftien sprays getest. Twee daarvan (van respectievelijk het merk Australian Gold en Lucovitaal) bleven steken op een factor 15 en 19. Ook Lovea krijgt een onvoldoende, omdat het niet genoeg beschermt tegen uv A-straling.

Schade aan huid

"Helaas kunnen consumenten niet altijd blind vertrouwen op de factor die op zonnebrandsprays staat. Dit is kwalijk omdat consumenten dit lastig zelf kunnen controleren. Ze denken goed beschermd te zijn, maar verbranden alsnog. Een te lage factor kan op korte en op lange termijn schade toebrengen aan de huid", zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

Irritatie

Zeven producten bleken allergenen te bevatten die irritatie kunnen veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Twee sprays bevatten een hormoonverstorend ingrediënt dat de EU afraadt in sprays en werden daarom uitgesloten van de test.

Waar staat SPF voor?

SPF is de Sun Protection Factor. Het getal geeft aan hoeveel langer iemand die zich goed heeft ingesmeerd in de zon kan zitten. Die tijd hangt af van je huidtype. Als je zonder zonnebrandcreme na 10 minuten zou verbranden, kun je die tijd met de beschermingsfactor van de zonnebrandcreme vermenigvuldigen. Met factor 30 zou je dan dus maximaal 300 minuten kunnen zonnen, mits er voldoende zonnebrandcreme is gebruikt en er minstens elke twee uur opnieuw gesmeerd is.

