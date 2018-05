Deel dit artikel:











Geparkeerde auto in lichterlaaie in Zaandam: politie doet onderzoek Foto: Inter Visual Studio

ZAANDAM - Een auto stond vannacht in brand op de Pieper Jelles Troelstralaan in Zaandam. Bij het voertuig is een fles wasbenzine gevonden.

De brandweer kon de vlammen binnen een kwartier blussen. Op de foto's is te zien dat de schade aan de auto groot is. De politie heeft de fles wasbenzine in beslag genomen voor onderzoek.