Pizzeria in Amsterdam-Noord volledig uitgebrand: vermoedelijk brandstichting Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een pizzeria aan het Mosveld in Amsterdam-Noord is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

De brand ontstond rond 4.00 uur. De brandweer kon het vuur snel onder controle krijgen, maar de schade is toch groot. Voor het pand trof de politie straattegels aan die vermoedelijk zijn gebruikt om de ruiten van de zaak mee in te gooien. De tegels zijn door de politie meegenomen voor onderzoek. Het pand is nu afgesloten. Later vandaag zullen de politie en de brandweer het pand nog onderzoeken om de oorzaak van de brand vast te stellen. Een naastgelegen sportcentrum raakte ook beschadigd door de brand. De twee scooters die in de pizzeria stonden geparkeerd gingen verloren.