Deel dit artikel:











Patricia Paay naar rechtbank om seksfilmpje Foto: ANP

AMSTERDAM - Patricia Paay staat vandaag oog in oog met de partijen die een seksfilmpje van haar hebben gepubliceerd. De civiele rechter van de rechtbank in Amsterdam buigt zich over de kwestie.

De zangeres en tv-persoonlijkheid heeft onder meer de websites GeenStijl en Dumpert aangeklaagd vanwege het verspreiden van de video. Paay eist vele duizenden euro's schadevergoeding. Haar advocaat Johan Langelaar zegt dat naast GeenStijl ook de hoofdredacteur van de website en een redacteur gedaagd zijn, evenals de man die het filmpje aanvankelijk op Twitter zette. Lees ook: Beverwijker (39) opgepakt in zaak seksvideo Patricia Paay



GeenStijl plaatste in februari vorig jaar de link van het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer op aandringen van de advocaat van Paay. De video, waarin is te zien dat Paay plasseks heeft met een man, is echter veelvuldig gedeeld op social media. Lees ook: Patricia Paay: "Zélf seksfilmpje verspreid? Grootste onzin ever!" Behalve de civiele zaak loopt er ook nog een strafrechtelijke zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in februari bekend dat het GeenStijl vervolgt voor het verspreiden van de seksvideo van Paay. Ook twee mannelijke verdachten moeten voor de rechter verschijnen.