Deel dit artikel:











Boot in vlammen op in Oudkarspel Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV

OUDKARSPEL - Een boot is vannacht compleet uitgebrand in het water langs de Waarddijk in Oudkarspel. Van de boot is na de brand weinig meer over.

De vlammen in het vaartuig sloegen over naar de aanliggende steiger, waardoor de boot loskwam en het kanaal op dreef. De brandweer moest daardoor eerst met een eigen boot het vuur moeten blussen, voordat de sloep naar de kant kon worden gehaald. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is vooralsnog niet duidelijk.