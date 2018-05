Hoornse ondernemers foodtrucks boos op gemeente: "Het had erger kunnen aflopen"

HOORN - Ondernemers van het foodtruckfestival op de Noorderveemarkt zijn boos en overwegen een schadeclaim in te dienen bij de gemeente Hoorn. Vandaag raakten twee bezoekers gewond toen er onverwachts takken uit een boom op het festivalterrein vielen.

"Wat er vandaag is gebeurd, is gewoon triest. Het had erger af kunnen lopen", vertelt Tina van foodtruck Cocos & Zo. De ondernemer hoorde vanmiddag een hard krakend geluid en zag vervolgens een tak boven op een vrouw vallen.

Een man die de vrouw wilde helpen, kreeg daarna een tak op zijn knie. "Het was schrikken. Je staat er niet bij stil dat als er een klein zuchtje wind opsteekt, dat er dan een tak van zo'n 500 kilo naar beneden komt", vertelt Job van Dijk van de koffiebar.



De ondernemers zijn boos op de gemeente, die het terrein volgens hen beter had moeten controleren. Na het ongeval zaagde de brandweer meerdere takken uit voorzorg af. Daarvoor werd een deel van het terrein afgezet. "Een beetje een onveilig gevoel", vertelt bezoeker, wanneer hij de situatie in zich opneemt.



"Het is nalatigheid van de gemeente", vertelt Tina. De ondernemers hadden verwacht dat het terrein van tevoren goed gecontroleerd zou worden. "Deze bomen staan er al zo lang. Je zou je als gemeente zijnde moeten schamen."