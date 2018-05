Deel dit artikel:











Automobilist valt agent aan na botsing op betonblok in Hoofddorp Foto: Eric van Lieshout

HOOFDDORP - Een automobilist is vanmiddag gearresteerd nadat hij een motoragent had aangevallen. De agent kwam naar de parkeerplaats van het wegrestaurant De Brug in Hoofddorp, waar de man op een betonblok was gereden.

Volgens getuigen was de man woedend. In zijn beschadigde auto zat ook een oudere vrouw, die door ambulancepersoneel werd nagekeken. Op dat moment viel de bestuurder de motoragent aan. Met behulp van collega's wist de agent de man op de grond te werken.



De motoragent raakte bij de aanhouding gewond en is door een collega naar het ziekenhuis gebracht. De man is meegenomen naar het politiebureau.



In de auto zat ook nog een hond. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Een berger heeft de auto en de politiemotor meegenomen.