Tekenaar schetst binnen 12 minuten portret op NDSM-pont Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Veel gedoe rondom de pontjes in Amsterdam dit weekend, maar het kan ook anders. Wie wél geniet van de drukke ponten is de van oorsprong Amerikaanse illustrator Rachelle Meyer. Tijdens haar tochtjes van de NDSM-werf naar Centraal maakt zij portretten van reizigers.

Meyer woont nu zo'n 14 jaar in Amsterdam-Noord en neemt dagelijks de pont om in het centrum te komen. Daar ontstond het idee om mini-portretjes te maken van reizigers. "Iedereen is hier samen op de boot, ik vind dat wel bijzonder."



12 minuten

Op de pond heeft iedereen zo'n zijn eigen manier van wachten. De een zit op zijn telefoon en de ander leest een boek. Dat laatste vindt Meyer vooral heel mooi, omdat ze zelf ook boeken maakt van de portretjes. De oversteek duurt zo'n 12 minuten en dan moet het ook klaar zijn. Speciaal voor ons schetste Meyer een man dat op het moment de oversteek maakte naar het Centraal Station. "Wel mooi, hoor. Ik herken mijzelf er wel in."



Meyer begon afgelopen winter met de schetsen en wil graag doorgaan. Ze is daarom een crowdfunding gestart, zodat ze het hele jaar door kan gaan met schetsen maken van reizigers op de pont.