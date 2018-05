Automobilist ziet meisje op speelgoedfiets over het hoofd in Bussum

BUSSUM - Een meisje is vanavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Top Naefflaan in Bussum.

Volgens getuigen reed het meisje op een speelgoedfietsje en zag een automobilist haar over het hoofd. Een traumahelikopter, ambulance en politie kwamen naar de plek van het ongeluk.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een bestelbus gaat die achteruit een parkeerplek afreed en het meisje niet had gezien. De leeftijd van het meisje is niet bekend. Zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.





De politie is een onderzoek gestart.