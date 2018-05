Bloemendaal wint Euro Hockey League voor derde keer

BLOEMENDAAL - Na het teleurstellend verlopen einde van de competitie, werd Bloemendaal zondag wel de beste van Europa. In de finale van de Euro Hockey League (EHL) won de ploeg van coach Michel van den Heuvel met 2-8 van Kampong. Het is de derde keer dat Bloemendaal de beste van Europa is. Eerder lukte dat in 2009 en 2013. Bloemendaal nam na het duel ook afscheid van keeper Jaap Stockmann, die stopt met tophockey.

Op slag van rust zorgde Constantijn Jonker voor de 0-2 voorsprong voor Bloemendaal. In de EHL wordt dit seizoen geëxperimenteerd met een alternatieve puntentelling. Velddoelpunten en strafballen tellen voor twee, strafcorners en strafballen na strafcorners tellen voor één punt.

Tweede helft

In het derde kwart zorgde Xavi Lleonart in overtal voor de 2-2, maar Roel Bovendeert zette Bloemendaal weer op voorsprong: 2-4.

Onterecht doelpunt

De 2-6 van Thierry Brinkman in een leeg doel van Kampong had niet geteld mogen worden want de scheidsrechter zag niet dat de bal eerst op de voet van Bloemendaalspeler Wortelboer kwam. In de slotminuut zorgde Jamie Dwyer nog voor de 2-8.

Afscheid Jaap Stockman

De overwinning werd uitgebreid gevierd, waarbij keeper Jaap Stockmann (foto) extra in het zonnetje werd gezet. De 33-jarige doelman speelde zijn laatste hockeywedstrijd op dit niveau en nam dus afscheid met een hoofdprijs.

"Afsluiten op eigen veld"

"Om je carrière af te sluiten na een fantastisch toernooi in zo 'n sfeer en op je eigen veld, dat kan niet beter", reageerde Stockmann. De doelman neemt na veertien seizoenen bij Bloemendaal afscheid van het tophockey. Hij won vijf landstitels en drie keer de Euro Hockey League met de club. "Na de teleurstellend verlopen play-offs om de titel waarin we werden uitgeschakeld, hebben we ons als team herpakt en zijn we goed teruggekomen. We waren hier niet te stoppen." Twee jaar geleden nam Stockmann al afscheid van Oranje.