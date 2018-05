Deel dit artikel:











Natuurbrand in duingebied Overveen snel onder controle Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

OVERVEEN - Langs de Zeeweg in Overveen is vanmiddag rond 17.00 uur een brand uitgebroken in de duinen.

De brandweer rukte massaal uit om de brand te blussen. Bij aankomst leek de brand mee te vallen. Volgens een woordvoerder ging het om een beperkt stuk duingebied van 5 bij 20 meter en kon de brand snel geblust worden. De oorzaak van de brand is niet bekend.