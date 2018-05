Ondanks hoge nood, lage opkomst bij demonstratie woningnood Purmerend

PURMEREND - Inwoners van Purmerend gingen vanmiddag de straat op om te protesteren tegen de woningnood. Ruim 3.000 mensen in de gemeente zoeken een sociale huurwoning, maar staan soms wel 15 jaar op een wachtlijst.

"Mijn ex-partner en ik zijn al een jaar uit elkaar en we zijn gedwongen om onder een dak te blijven", vertelt de Purmerendse Christa. Onder de demonstranten zijn ook (ex)-daklozen, die willen dat de wachttijd in de opvang (AOP) een stuk korter wordt. Zo vertelt Karin Gyallai, initiatiefnemer van de demonstratie: "Als je aanklopt bij het AOP, zelfs met kinderen, wordt er gezegd dat er een wachtlijst is van een jaar."



Lage opkomst

Ondanks de hoge woningnood is de opkomst bij de demonstratie bedroevend laag. Slechts dertig mensen kwamen opdagen. Toch is de boodschap van de Purmerenders duidelijk: er moet veel meer bijgebouwd worden. Als er geen maatregelen genomen worden "dan denk ik dat ik persoonlijk doordraai, want ik trek dit niet meer", aldus actievoerder Anastasia.

Lees ook: Bijna alle woningen in Purmerend gasvrij: nu de oude huizen nog

Wethouder Hans Krieger zegt er vanuit te gaan dat er binnen een jaar tijd in ieder geval 140 tijdelijke woningen aangeboden kunnen worden. "En met de woningbouwverenigingen hebben we afgesproken dat ze binnen tien jaar zelf al 2.500 woningen bij gaan bouwen, dus er gebeurt echt wel iets." Ook hem valt de lage opkomst van het aantal demonstranten op:

De actievoerders hebben handtekeningen opgehaald die ze gaan aanbieden aan de burgemeester.