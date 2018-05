Sportclub met ballen: AW.DTV wint broodje bal competitie

AMSTERDAM - Na maandenlang tientallen verenigingen te hebben bezocht voor sportclub met ballen heeft verslaggever Dennis Nieuwenhuis in de 'broodje bal competitie' de bal gehakt van korfbalvereniging AW.DTV uitgeroepen tot winnaar. De bal, volgens grootmoeders recept, kreeg een 9,6.

De reis begon op zondag 3 september bij voetbalvereniging Westfriezen. Dennis ging niet alleen langs bij voetbalverenigingen. Zo kregen onder meer rugbyclub Haarlem, honkbalvereniging Hilversum Hurricanes, de korfballers van Blauw-Wit en de Alkmaarsche IJsvereniging bezoek van Dennis. Bij al die verenigingen dook Dennis de keuken in om de lekkerste snack te proeven, met uiteindelijk AW.DTV als winnaar.

Ellen Michels zo trots als een pauw

Degene die mede-verantwoordelijk is voor het maken van die lekkere bal gehakt bij AW.DTV is Ellen Michels. Zij is erg trots op de trofee die 'haar' bal kreeg. "Ik ben heel blij en trots dat ik deze trofee mag ontvangen, maar ik vind wel dat we die 9,6 ook echt verdienen", vertelt Michels met een glimlach. Over een plekje hoeft ze niet lang na te denken. "We hebben in ons clubgebouw een prachtige wand waar allemaal trofeeën op staan, een memoriumwand. Daar vind je een foto van de oud-voorzitter en bekers die we hebben gewonnen. Ik vind dat deze zeker een plek daar verdient".

Ingredienten winnende bal

De bal van AW.DTV is dan wel de lekkerste, maar wat is het geheim? Ellen Michels legt uit wat er allemaal in die winnende bal zit. "Het hoofdproduct is natuurlijk gehakt, verder zie je drie eitjes die er ingaan, de kruiden met extra zout en peper, extra paneermeel, beetje melk en de uitjes. Volgende week zullen we de winnende ballen tonen als we de laatste wedstrijd van het seizoen spelen. Dan maken we de extra veel, want om een bekroonde bal kan je niet heen", aldus Michels.