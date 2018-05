KLM-piloot vast in Oslo na alcoholcontrole

SCHIPHOL - Een vlieger van de KLM is op de luchthaven van Oslo tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole. De piloot zou een vlucht van Oslo naar Schiphol uitvoeren.

De piloot had vermoedelijk te veel gedronken en dat is niet toegestaan. "In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat bij KLM geldt dat alcohol en vliegen niet samen gaan. Veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit", aldus KLM, die niet dieper op de zaak wil ingaan.

De identiteit van de piloot is niet bekend gemaakt. De Noorse krant Verdens Gang schrijft dat het gaat om een 30-jarige man die al een aantal jaar als piloot werkt. De man blijft 14 dagen voor onderzoek vastzitten.

De Noorse luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.