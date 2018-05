Plantenwortels Duizendknoop tasten Muizenfort aan

MUIDEN - Het Muizenfort in Muiden dreigt door de razendsnelle groei van de Japanse Duizendknoop serieuze beschadiging op te lopen. De wortels van de plant groeien in de voegen van het fort en tasten zo het gebouw aan. "Ik ben bang dat straks het hele fort moet worden afgegraven", vertelt Muier Guus Kroon.

"Het duurt niet lang meer of het hele fort is bedekt met Duizendknoop." De plant bedekt inmiddels ruim twee derde van het dakoppervlak. Kroon vreest dat het hele fort moet worden afgegraven als er niet snel iets gebeurt. "Als je alleen de bovenkant maait en je haalt de wortels er niet uit, dan komt het weer net zo hard terug."

De Japanse Duizendknoop is de schrik van elke groenbeheerder. De wortels van de alles overwoekerende plant gaan tot wel vier meter diep de grond in. Ze groeien door metselwerk heen en tasten betonnen funderingen aan. De plant rukt op in heel Nederland en echt afdoende middelen om hem te bestrijden zijn er niet.

Aquaduct

Volgens Kroon had de gemeente veel eerder moeten ingrijpen. Inmiddels hebben de zaden van de plant zich door de hele omgeving verspreid en schiet de plant op meerdere plaatsen uit de grond. Zo ook iets verderop bij het aquaduct, waar de vecht over de A1 gaat. "Als de wortels hier door de deklaag van het aquaduct gaan krijg je forse problemen. Het tast het dak aan en met met het water erboven lijkt me dat toch wel een groot risico."

De gemeente Gooise Meren laat NH Nieuws weten dat ze snel actie zullen ondernemen. De afgelopen week is er een langdurig aanbestedingstraject afgerond. Eijkelboom gaat de strijd tegen het onkruid voeren. De firma gaat vanaf volgende week zeven keer per jaar Duizendknoop maaien en de takken afvoeren. Door intensiever te maaien hopen ze de plant uit te putten en op termijn definitief weg te krijgen.

Dat er ook Duizendknoop groeit op het aquaduct was bij de gemeente nog niet bekend. "Daar zal naar gekeken worden", belooft Jon Drost van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen.