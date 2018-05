Voetganger (41) verongelukt in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - (AT5) Een voetganger is gisteravond van de voetgangersbrug naast de Ziggo Dome in Amsterdam gevallen en overleden.

Het gaat om een 41-jarige man uit Dinteloord. Het ongeluk gebeurde na middernacht op de voetgangersbrug over de Holterbergerweg. Het was druk in het uitgaansgebied na de concerten van De Toppers en ook Katy Perry.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.