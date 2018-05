Zomers weer houdt aan: ook na weekend hoge temperaturen

NOORD-HOLLAND - Berg je zomerse kleding nog niet op, want het warme weer van dit weekend gaat de aankomende nog flink doorzetten. Het kwik kan dinsdag zelfs oplopen tot 28 graden.

NH Nieuws-weerman Jan Visser zegt dat de zomerse temperaturen tot zeker woensdag nog aanhouden, maar tussendoor kan het wel gaan onweren. "Aankomende nacht blijft het, in tegenstelling tot het zuiden van Nederland, rustig in de provincie en gaat het waarschijnlijk nog niet onweren", legt Visser uit. "Morgen wordt het weer warm, maar neemt de kans op onweer in de middag toe."

Lees ook: 'Warmste meinacht ooit gemeten in Noord-Holland'

Dit beeld blijft de aankomende week hetzelfde, omdat er een vochtige, warme lucht over het land trekt. "Dit leidt tot buien en onweer", aldus Visser.

Na woensdag maakt het warme weer plaats voor wat koelere lucht en gaat het kwik ook weer dalen. Nog even genieten van de zon dus de aankomende dagen.