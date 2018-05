ZWANENBURG - Bij een ongeval op de A9 nabij knooppunt Rottepolderplein zijn drie auto's op elkaar gebotst. Rijkswaterstaat meldt dat er door het ongeluk een file ontstaat van zo'n twee kilometer.

Er zijn op dit moment twee rijstroken dicht in de richting van Alkmaar. De weg is blijft voorlopig nog even dicht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens Rijkswaterstaat zou er iemand gewond zijn geraakt.