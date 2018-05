Terugkijken: NH Events bij het kanopolotoernooi en op Keltfest

NOORD-HOLLAND - Het belooft een schitterende dag te worden vandaag, dus trekt NH Events vandaag naar buiten om het lekkere weer te vieren.

Dat was allemaal live te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

We begonnen even na 13.00 uur bij de 21e editie van het internationale Kanopolo-toernooi op de Amsterdamse Amstel. Ruim 50 teams uit de hele wereld hadden zich in de hoofdstad verzameld om het tegen elkaar op te nemen.

Rond 15.30 uur was NH Events rechtstreeks vanaf het Keltfest in Hoofddorp. Het festival neemt de bezoeker terug in de tijd van de Kelten. Er waren workshops als boogschieten en smeden, er traden bands op en er werden ruim 10.000 bezoekers verwacht.