Brandweer redt kat uit ondergrondse container Haarlem

HAARLEM - De brandweer heeft vannacht een kat uit een container aan de Westergracht gered. Het beestje zat metersdiep onder de grond.

Omwonenden ontdekten rond 1.45 uur vannacht dat de pluizige viervoeter zich in de container had verschanst. De kat kon er op eigen kracht niet uitkomen, waarna de brandweer werd ingeschakeld.

Met een trap van de brandweer wist het diertje zichzelf in veiligheid te brengen. Tijd om de toestand van de kat te controleren kregen de redders niet: zodra het beestje uit de container kroop, schoot het dier de wijk in.

Hoe de kat in de container is terechtgekomen en hoe lang het diertje heeft vastgezeten, is niet bekend.