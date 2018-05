Deel dit artikel:











'Warmste meinacht ooit gemeten in Noord-Holland' Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Afgelopen nacht is zeer zacht verlopen. Het kwik in Noord-Holland daalde niet onder de 17,7 graden. Dat is een record, want de laatste keer dat het in mei zo warm was 's nachts was in 1901.

"Het is uitzonderlijk warm vannacht. Dit komt niet zo vaak voor. We zitten in hele warme lucht, die de aankomende dagen nog niet weggaat", vertelt NH-weerman Jan Visser. Lees ook: Schitterend weekend op komst: kwik richting 30 graden De laagste temperaturen werden volgens Visser gemeten in Den Helder (17,8 graden) en rond Schiphol (17,7 graden). "We moeten nog even een slag om de arm houden, want dit zijn nog niet officieel de laagste temperaturen. Records worden gemeten in 24 uur en die zijn nog niet om. Maar vandaag blijft het warm, dus het record uit 1901 zal waarschijnlijk wel verbroken worden", aldus Visser.