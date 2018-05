BADHOEVEDORP - Op de A9 bij Badhoevedorp staat een auto in brand bij een afrit. Dat meldt Rijkswaterstaat op Twitter.

De auto staat op de snelweg in de richting van Amstelveen. Volgens Rijkswaterstaat is de brandweer op dit moment ter plaatse om de vlammen de blussen. Ook zijn er agenten aanwezig. "Even uitkijken daar", aldus de tweet.

Over slachtoffers is op dit moment nog niks bekend.