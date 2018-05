Deel dit artikel:











Auto rijdt van dijk af en belandt in sloot Foto: HFV Foto: HFV

DURGERDAM - Een auto is vanochtend op de Uitdammerdijk in Durgerdam van de dijk gereden en in de sloot gecrasht. De chauffeur zou na de crash zelf uit de auto geklommen en op de vlucht zijn geslagen.

De auto liep daarbij flink wat schade op, is op de foto's te zien. Bij de botsing heeft het voertuig een voormalige windmolen geraakt. Een duiker van de brandweer is de sloot ingegaan op zoek naar de chauffeur van het voertuig, maar die was nergens te bekennen. De bestuurder bleek ervandoor te zijn gegaan. Het is nog niet duidelijk waarom de persoon zou zijn gevlucht. Daar gaat de politie onderzoek naar doen.