Bestelbus volledig uitgebrand in Den Helder Foto: Inter Visual Studio

DEN HELDER - Op de Amerstraat in Den Helder is vannacht een bestelbus in de brand gevlogen. De brandweer heeft de vlammen geblust.

Buurtbewoners zagen de bus in brand staan en waarschuwden meteen de hulpdiensten. Toen zij arriveerden, stond de wagen al helemaal in brand. Ook bleek er verderop in de steeg een container in de fik te staan. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook is het niet bekend hoe de brand heeft kunnen gebeuren. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. mensen die iets hebben gezien, kunnen contact opnemen op het nummer 0900-8844.