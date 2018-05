Deel dit artikel:











Kinderen openen mega-speelschip Camperduin: "Het is heel erg tof" Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

CAMPERDUIN - Tientallen kinderen hebben het mega-speelschip op het strand van Camperduin geopend. Het grote houten schip is de afgelopen week in elkaar gezet. Vandaag konden ze er dan eindelijk op spelen, klauteren en zich even een echte piraat voelen.

Na een saluutschot enterden tientallen kinderen het speelschip. Daarmee was de officiële opening een feit. Het schip draagt de naam 'Slag bij Camperduin' en refereert daarmee aan de zeeslag die er in 1797 plaatsvond tussen Nederland en Engeland. Lees ook: Giga-speelschip 'gestrand' in Camperduin: "Onwerkelijk, het wordt zo vet" Het schip is zo'n dertig meter lang en voorzien van glijbanen, klimtouwen en een roer. Het valt goed in de smaak: "Het is heel erg tof", vindt een van de kinderen. "Vooral omdat het zo groot is", zegt een ander. En weer een ander vindt het een goede aanvulling op de strandactiviteiten. Het houten speelschip is gratis toegankelijk en ligt 'voor anker' aan de noordkant van de lagune van Camperduin.