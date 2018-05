Hovocubo wint voor de vijfde keer de landstitel

AMSTERDAM - ZWAAG In een snikhete sporthal De Opgang in Zwaag zagen 800 toeschouwers Hovocubo de vijfde landstitel uit de geschiedenis van de club behalen. Dat deed de ploeg door het tweede duel in de best-of three finaleserie met 3-2 te winnen van 't Knooppunt, waarmee de Amsterdammers werden onttroond als landskampioen.

Hovocubo moest het in de tweede finalewedstrijd stellen zonder de geschorste coach Sander van Dijk. Hij werd vervangen door Rudy Monden. Hovocubo had in de eerste wedstrijd in Amsterdam een voorsprong genomen in de finaleserie door met 5-3 te winnen in de Sporthallen Zuid.

Hovocubo kwam in de eerste helft op voorsprong via twee doelpunten van Faisel Mellah. 't Knooppunt had ook kansen, maar de thuisploeg was beter in de afronding, zodat 2-0 de ruststand was.

In de tweede helft kwam 't Knooppunt met een man minder te staan, nadat aanvoerder Jeroen de Groot met zijn tweede gele kaart moest vertrekken. Hovocubo kon profiteren van het overtal dat ontstond. Aanvoerder Amir Molkârâi tekende voor de 3-0. Daarna wisselde 't Knooppunt de keeper voor een vliegende keep in een laatste poging om te scoren. Dat lukte al snel toen Tevfik Ceyar de keeper van Hovocubo verraste in de korte hoek: 3-1. Met nog twee minuten te gaan werd het zelfs nog 3-2 door Ilias Bouzit, die ook de korte hoek benutte, maar de tijd was te kort voor 't Knooppunt om nog langszij te komen.

"Intens en trots"

"Ik ben hartstikke blij" vertelde Mellah tussen de feestvierende supporters. Hij drukte met de 1-0 en de 2-0 een stempel op de tweede finalewedstrijd. "Ja, twee mooie goals, dat klopt. Maar we hebben het met z'n allen gedaan. Ik ben blij dat ik naar Hovocubo ben gegaan." Van Dijk volgde het feestje vanaf de tribune, maar leefde niet minder mee. "Niet spelen en zoveel zweet op je kop zegt genoeg denk ik. Het was mega-intens, maar ook met heel veel trots."

"Terechte kampioen"

De eerste landstitel sinds 2014 van Hovocubo was een afspiegeling van de hele competitie waarin de ploeg slechts twee keer verloor en de competitie met tien punten voorsprong afsloot. Bovendien pakte Hovocubo eerder dit seizoen ook al de beker. Van Dijk was vier jaar geleden ook de trainer van de kampioensploeg. "Het is nu anders. Dit seizoen waren we de favoriet, in 2014 niet. Toen piekten we op het juiste moment.Dit seizoen hebben we maar twee keer verloren toen we niet compleet waren. Je kunt niet anders concluderen dat we de terechte kampioen zijn."

Maandag zie je bij NH Sport een reportage over Amir Molkârâi die er bij het vorige kampioenschap ook al bij was.