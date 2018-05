Vader van slachtoffer verkeersdrama schrijft emotioneel eerbetoon

DEN HELDER - De vader van de 30-jarige man die gisterochtend om het leven kwam bij een ongeluk op de N250, schrijft op Facebook een emotioneel eerbetoon aan zijn zoon. "Hij was een jongen die oprecht en recht door zee was."

Gisteren botste een zwarte auto met Duits kentekenplaat op een witte auto, waarin zijn zoon reed. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Den Helder. De drie inzittenden waren op slag dood.

De vader vertelt hoe zijn zoon bij een vreselijk ongeluk is omgekomen, maar omschrijft ook met trots hoe zijn zoon was. Hij zag zijn zoon als een harde werker, die bovendien 'vocht voor onze veiligheid'.

De 30-jarige man was namelijk onder meer in dienst als marinier. Daardoor kwam hij meerdere keren in gevaarlijke situaties terecht, maar hij wist telkens te overleven. "Hij reed daar op en bermbom, maar door Gods bewarende hand overleefde hij het. Raketten werden op zijn pantservoertuig afgevuurd, maar hij werd opnieuw bewaard."

Sprongen in zijn carrière

De man maakte daarna steeds meer 'sprongen in zijn carrière'. Uiteindelijk kwam hij terecht bij Dienst Speciale Interventies 'waar hij vocht voor onze veiligheid tegen de terroristen'. Maar omdat de militair niet naar Vlissingen wilde verhuizen, diende hij uiteindelijk zijn ontslag in.

Hij solliciteerde bij het arrestatieteam van de politie en werd na een zware selectie aangenomen. De ontslagbrief was net de deur uit, toen de man overleed. "Hij is 30 jaar geworden en laat zijn vrouw en twee kinderen achter, waarvan de jongste nog maar zes weken oud is."