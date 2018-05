Organisatie Amsterdams festival Lente Kabinet: "Wel extra ponten bij GVB aangevraagd"

AMSTERDAM - (AT5) De organisatie van dancefestival Lente Kabinet bij Oostzaan zegt wel bij het GVB te hebben aangegeven dat er vandaag extra ponten nodig waren. Het bedrijf heeft er ook geld voor betaald.

Een woordvoerder van Dekmantel, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor Lente Kabinet, zegt dat er met twee medewerkers van het GVB over de verwachte drukte gesproken is. Op 15 mei is er vanuit het GVB een factuur naar Dekmantel verstuurd.

Dekmantel heeft de factuur aan AT5 laten zien. Het vervoersbedrijf vroeg een bedrag van 790 euro en 23 cent. De factuur werd omschreven als 'voorschot evenement Lentekabinet op 26 en 27 mei 2018'.

Het dancefestival vindt in natuurgebied het Twiske plaats. Doordat Dekmantel pendelbussen liet rijden vanaf de Buiksloterweg was het extra druk bij de ponten. De vertragingen liepen op tot een half uur en er moest een extra pont worden ingezet.



Overvallen

Het GVB blijft erbij dat de verkeersleiding vanochtend vroeg 'overvallen' werd door de extra drukte. "Dan is er misschien iets mis gegaan. Wat kan ik nog niet zeggen", zegt een woordvoerder. Maandag hoopt ze meer duidelijkheid over de kwestie te hebben.

Dekmantel zegt elk jaar bij het GVB te vragen om extra ponten tijdens Lente Kabinet. "Wij vinden het erg vervelend dat het nu is misgegaan, voor de Amsterdammers en onze bezoekers. Maar we begrijpen ook dat het GVB een grotere organisatie is en dat het misschien niet bij alle mensen goed is doorgekomen."