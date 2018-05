Motorrijder glijdt onderuit in file op N99

DEN HELDER - Bij een ongeluk op de N99 is vanochtend een motorrijder gewond geraakt ter hoogte van Westerland. Doordat er een file ontstond, trapten automobilisten daar plotseling op de rem. De motorrijder kon niet op tijd reageren en gleed onderuit.

Omstanders hebben het noodnummer gebeld. De motorrijder bleek behoorlijk gewond te zijn en is daarom naar het ziekenhuis gebracht. Toch had het erger af kunnen lopen. "Door zijn beschermende motorpak is hem een hoop ellende gespaard gebleven", meldt de politie.

Er zouden met het mooie weer veel motorbestuurders rondrijden zonder pak en de politie wil hen dan ook 'op het hart drukken beschermende kleding te dragen en altijd voldoende afstand te houden'.