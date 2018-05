Deel dit artikel:











Anouk Vetter in de race voor een medaille in Götzis Foto: ANP/Olaf Kraak

AMSTERDAM - GÖTZIS Anouk Vetter maakt na de eerste dag van de prestigieuze meerkamp in Götzis kans op een medaille. De in Amsterdam geboren atlete neemt na vier onderdelen bij de vrouwen de vierde plaats in.

De Belgische Nafissatou Thiam gaat onbedreigd aan kop met 4112 punten. De regerend wereld- en olympisch kampioene blonk vooral uit bij het hoogspringen, waar ze met 2,01 meter een wereldrecord binnen de meerkamp neerzette. Bij het kogelstoten kwam Thiam tot een persoonlijk record van 15,29 meter. Vetter won het kogelstoten met een afstand van 15,91 meter. De Europese kampioene van Amsterdam 2016 heeft na vier van de zeven onderdelen 3836 punten. Bij de mannen staat Pieter Braun na vijf van de tien nummers op de zesde plaats. Zijn achterstand op de nummer drie, Maicel Uibo uit Estland, bedraagt echter slechts 37 punten.