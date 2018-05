Deel dit artikel:











Militairen demonstreren hun specialiteiten in Schagen

SCHAGEN - Militairen toonden vandaag in Schagen waar de landmacht voor staat. "We laten hier zien welke specialiteiten we in huis hebben voor de beveiliging in Nederland en daarbuiten", aldus sergeant Gerard.

Zijn collega's lieten bijvoorbeeld zien hoe militairen optreden in stedelijk gebied. "We opereren niet alleen in een bosrijke omgeving, maar moeten soms ook gebouwen in", vertelt een van hen aan Schagen FM. "Dat gebeurt op een snelle, agressieve manier." De demonstraties werden georganiseerd in het kader van de Landmachtdagen.