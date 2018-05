Deel dit artikel:











Kuba Moskee betrekt buurt bij Ramadan: "Iedereen wordt welkom geheten"

IJMUIDEN - De Kuba Moskee in IJmuiden betrekt buurtbewoners bij de Ramadan door voor hen een Iftar-maaltijd te bereiden. De maaltijd wordt in vastentijd genuttigd zodra de zon onder gaat. "Ik vind het heel leuk om uitleg te krijgen over wat de Iftar betekent en wat de moskee allemaal doet", aldus een bewoner.

Selami Yüksel, bestuurslid van IHH, legt uit dat het voor de moskee 'heel belangrijk is om toegankelijk te zijn voor mensen'. "Zij zijn de mensen die de wijk levendig houden. Daar moeten we een goeie samenleving mee zien op te bouwen." De buurtbewoners, waaronder Jiska Bot, konden het gebaar dan ook waarderen. "Ik vind het heel leuk dat de moskee ons erbij betrekt. Daarmee geven ze ook het signaal af dat dit niet een gesloten gemeenschap is", vertelt Jiska. "Iedereen wordt hier welkom geheten."