Deel dit artikel:











Hockeyers Bloemendaal naar finale EHL Foto: Pro Shots/ Bart Scheulderman

BLOEMENDAAL - De hockeyers van Bloemendaal hebben de finale bereikt van de Euro Hockey League (EHL). In de halve finale werd met 6-0 gewonnen van HC Rotterdam. In de finale is Kampong de tegenstander. De Utrechters versloegen in hun halve finale het Belgische Herakles met 6-2.

Na de teleurstellende strijd om het landskampioenschap had Bloemendaal zichtbaar moeit om weer helemaal opgeladen aan het EHL finaleweekend te beginnen. Maar ondanks dat de ploeg van coach Michel van den Heuvel niet het tophockey kon laten zien dat de ploeg in zich heeft, waren ze toch sterker dan Rotterdam. Lees ook: Amsterdam wint van Bloemendaal en bereikt finale Jamie Dwyer opende de score voor Bloemendaal in de eerste helft uit een strafbal, Florian Fuchs tekende voor de 4-0 en vlak voor tijd werd het 6-0 door Thierry Brinkman. In de EHL wordt geëxperimenteerd met twee punten voor een strafbal en een velddoelpunt. Een rake starfcorner levert één punt op, evenals een strafbal die volgt uit een strafcorner. De finale van de EHL wordt morgen gespeeld om 16.00 uur eveneens op het veld van Bloemendaal.