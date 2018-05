Deel dit artikel:











Gewonde door mishandeling in IJmuiden Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

IJMUIDEN - Bij een mishandeling op de Planetenweg in IJmuiden is vanmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

Het is onbekend wat de aard van het letsel is. De dader is door de politie aangehouden.