Center Parcs Zandvoort gooit vakantiehuisjes in de verkoop: "Beter hierin investeren dan geld op mijn bankrekening"

ZANDVOORT - Center Parcs Zandvoort doet vanaf vandaag zo'n driehonderd huisjes in de verkoop aan particulieren en dat allemaal om een flinke renovatie te kunnen bekostigen. Het is een investering, dus niet bedoeld om het hele jaar zelf als vakantiehuis te gebruiken.

Het interieur en ook de buitenkant van de huidige huisjes zijn behoorlijk gedateerd en het vakantiepark wil grondig renoveren om er weer jaren tegenaan te kunnen. Vandaag en morgen is er een speciaal verkoopweekend waarbij geïnteresseerden een rondleiding kunnen krijgen in 'het huisje nieuwe stijl' en informatie bij makelaars kunnen inwinnen. Inmiddels hebben zich meer dan 100 mensen aangemeld, kopers uit Nederland, maar ook uit Duitsland en België.

Investering

De huisjes lopen in waarde uiteen van ruim twee tot zeven ton. Ze worden compleet gerenoveerd opgeleverd en de koper kan uit twee verschillende contracten kiezen. "Eén daarvan is een jaarlijks rendement uit de huuropbrengst, die neerkomt op vijf procent van de aanschafwaarde en dat gedurende 15 jaar", vertelt Enrico de Koster, directeur van Center Parcs Vastgoed. Op de vraag of dat niet weinig is, antwoordt hij ontkennend. "Ken jij een bank waar je dat tegenwoordig nog kan krijgen?"

En dat vindt Peter uit het Drentse Zuidlaren ook. "Beter investeren in zo'n huisje dan mijn geld op een bankrekening zetten." Hij is één van de geïnteresseerden en denkt erover om een huisje te kopen. Hij heeft ook wel eens eerder in een ander huis geïnvesteerd. "Hobby hoor, ik ben geen vastgoedbaron", lacht de Groninger.

En als het huisje straks onverhoopt een paar weken leeg komt te staan? "Dat is niet mijn probleem." Het vakantiepark is namelijk verplicht om die 5 procent uit keren, ongeacht het huisje wel of niet is bezet. Tussentijds verkopen is ook mogelijk, maar voor de volgende koper gelden wel dezelfde voorwaarden.

Geen omkijken naar

Roel uit Den Haag is ook naar Zandvoort gekomen. "Ik vind het wel een lucratief aanbod. De verhuur, alles wordt voor je geregeld, je hoeft zelf niets te doen."

Grote vraag is waarom het vakantiepark de huisjes nu verkoopt om de renovatie te bekostigen. Dat heeft echter niets te maken met dalende cijfers, want de bezetting van het park is nog steeds prima, vertelt De Koster. "Het park heeft een eigenaar en die hebben we gevraagd of hij het wilt verkopen. Nu kunnen we 'ons product' in stukjes opknippen en mogen particulieren ook investeren." Wie geïnteresseerd is, kan morgen ook nog even op het vakantiepark langskomen.