Maarten (76) doet elke week aan aerobics: "Gewoon doorgaan met ademhalen"

OVERVEEN - De 76-jarige Maarten Duivis uit Overveen is nog elke week twee keer in de sportschool te vinden. En dat al 60 jaar lang. Karate, judo of aerobics: hij draait zijn hand er niet voor om. "Judo vond ik het leukst. Beetje knokken, dat ging er wel in bij mij."

Soms moest hij zijn sportactiviteiten wel even onderbreken. Zo zat Maarten twintig maanden in militaire dienst. Ook een alcoholverslaving zorgde ervoor dat hij minder vaak in de sportschool te vinden was. "Tussen 1981 en 1985 heb ik daardoor een beetje halfbakken gesport." Het was dan ook een heftige periode voor Maarten: zijn vader kwam te overlijden en 'de verkering wilde niet lukken'. Toch vormde sport uiteindelijk altijd weer zijn uitlaatklep. Nijmeegse Vierdaagse

Ook fysiek heeft Maarten wel wat moeten verwerken. Zijn knieën begaven het op een gegeven moment en hij moest een operatie ondergaan. Door alle oefeningen in de fitnesszaal was hij daarentegen 'weer snel op de been'. Maarten liep vervolgens zelfs meerdere keren de Nijmeegse Vierdaagse. Zijn geheim? "Gewoon doorgaan met ademhalen."