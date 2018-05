Stormloop op Amsterdamse pont door onaangekondigde festivalgangers

AMSTERDAM - (AT5) Het is ontzettend druk bij de pont tussen het Centraal Station en de Buiksloterweg in Amsterdam. Dat komt door een festival.

In natuurgebied het Twiske vindt dit weekend dancefestival Lentekabinet plaats. De organisatie biedt pendelbussen aan vanaf de Buiksloterweg, dus veel feestgangers nemen de pont vanaf het Centraal Station. Ze hebben er alleen niet aan gedacht om vooraf het GVB in te lichten.

Enorme drukte

Het GVB wist van niks en is overvallen door de enorme drukte. Door de stormloop van festivalgangers kampen alle passagiers met vertragingen die kunnen oplopen tot een half uur. Het GVB probeert nu zo snel mogelijk een extra pont in te zetten, maar dat is even 'extra ingewikkeld' omdat de vaarhendels van de ponten momenteel vervangen worden. Als het goed is vaart er vanaf 16.00 uur vanmiddag een extra pont.

Daarnaast wijst het GVB op bus 392 van Connexxion waarmee je direct van Amsterdam naar de buurt van het Twiske kunt.