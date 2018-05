Deel dit artikel:











Woningbrand in nieuwbouwwijk Heiloo geblust: zonnepanelen vatten vlam Foto: Uitkijkpost / Linda Foto: Uitkijkpost / Wendy Foto: Omwonende Foto: NH Nieuws / Chantal Bos Foto: NH Nieuws / Chantal Bos

HEILOO - Bij drie woningen op het terrein achter de bowlingbaan aan de Kennemerstraatweg in Heiloo woedde vanmiddag brand. Het gaat om woningen in aanbouw, waarvan de zonnepanelen die op het dak liggen vlam hebben gevat. Een dak stond ook in de brand. Er zijn geen personen gewond.

Dat meldt de Veilgheidsregio aan NH Nieuws. De brandweer heeft het brandende dak van binnenuit geblust. De andere twee daken waren nog ongedeerd. De ambulance is uit voorzorg naar het nieuwbouwwijkje gereden. Een hoogwerker was ook aanwezig bij de brand, om de zonnepanelen op het dak te kunnen blussen.