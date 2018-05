Moeders Middenmeer willen jong en oud het huis uit krijgen: "Het Koeteltuinvirus is actief!"

MIDDENMEER - Stichting Koeteltuin, gerund door drie werkende moeders, heeft vorig jaar al een gloednieuwe speeltuin voor kinderen weten te bouwen. Maar daarmee is hun doel nog niet bereikt. Ze willen nu ook de senioren en jongeren naar buiten krijgen.

"Het ontwerp voor dat nieuwe veld is echt inovatief, want het is bedoeld om het hele dorp samen te brengen", vertelt Jolien Zwartveld van Stichting Koeteltuin. "Er komen fitnesstoestellen maar ook speciale bewegingstoestellen voor ouderen. Er komt een schaaktafel want ook de denksport mag niet vergeten worden. Er komt een prieeltje waar bijvoorbeeld de turnvereniging kan optreden of een schildercursus. Alles wat Middenmeer kan bedenken kan. The sky is the limit."

Gemeenschap

Voor het nieuwe project The Movement is weer veel geld nodig. Voor de speeltuin vorig jaar wisten de moeders 60.000 euro bij elkaar te krijgen en ook nu lijkt er zo'n bedrag nodig te zijn. Vandaag deed Wielervrienden Middenmeer een flinke duit in het zakje. "We zijn samen een gemeenschap. Of je nu hier bij de kerk hoort of niet. En als we dat samen kunnen regelen. En ervoor zorgen wat ook The Movement wil, mensen laten bewegen en laten ontmoeten dan is dat voor ons een mooi doel."

"Dit is weer heel belangrijk voor het dorp", zegt Laura Visser van Stichting Koeteltuin. "Natuurlijk is fit blijven al heel belangrijk. En de vereenzaming van ouderen is een actueel onderwerp. Dat willen we allemaal tegen gaan met ons nieuwe project." Sabine Biljouw doet ondertussen de inschrijving van de deelnemers aan de fietstocht: "Met zijn allen, sociaal, het dorp levend houden. Dat vinden we belangrijk."

Picknickkleedjes

Het vorige project, de speeltuin draait nu bijna een jaar en het werkt, ziet Biljouw. "We zien dat er heel veel mensen in de speeltuin komen. Mensen hebben het er over en vinden het onwijs leuk. De picknickkleedjes worden meegenomen en op mooie dagen zit het helemaal vol. En daar doe je het voor."

Er is dus nogal wat geld nodig. Bij het vorige project konden de inwoners van het dorp regelmatig rekenen op een bezoekje van de moeders met het verzoek om een bijdrage. En ook nu kan het dorp de portemonnee gereed houden, lacht Jolien Zwarveld van de stichting: "Ja, het Koeteltuinvirus is actief!"