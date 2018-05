Deel dit artikel:











Terugkijken: Pride vaart voor de 9de keer door de Alkmaarse grachten Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Voor de negende keer trok de Alkmaar Pride vanmiddag door de grachten in het centrum. Dertig boten vragen in een feestelijke parade aandacht voor de LHBT-gemeenschap. Het thema van dit jaar is 'Embrace'.

Het thema gaat over jezelf accepteren en omarmen wie je bent, aldus de organisatie. De Pride begon eerder deze week al met verschillende feesten in de binnenstad van Alkmaar. Als klap op de vuurpijl vaart vandaag de botenparade langs de kades. Lees ook: Nederlanders positiever over homo's De Pride is hieronder terug te kijken.