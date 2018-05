Woon jij in Den Helder of Diemen? Dan loop je meer kans op een bedreiging of overval

DEN HELDER - In de gemeente Den Helder heb je de grootste kans om te worden bedreigd en in de gemeente Diemen is de kans het grootst dat je wordt overvallen. Dat blijkt uit De Misdaadmeter van het AD. Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land.

In Den Helder waren vorig jaar 177 bedreigingen. Dat is ietsje minder dan een jaar eerder, toen er 178 aangiftes van dreigingen werden gemaakt. Den Helder scoort ook het hoogst op aantal vernielingen. In totaal waren dat er 514 in 2017, minder dan het jaar ervoor: 657.

Mocht je in Diemen wonen, dan is het misschien een goed idee om ramen en deuren extra goed te vergrendelen. Negen huizen werden vorig jaar doelwit van een overval, ten opzichte van vier huizen in 2016. Dat is een stijging van meer dan honderd procent.

Amsterdam koploper

Amsterdam al jaren is de absolute winnaar als het gaat om misdaad in een gemeente. Op de teller van het AD staan onder andere 4486 woninginbraken, 8687 autokraken en 6608 gerolde zakken. De misdaad daalt wel echter in de hoofdstad van Nederland.

Het AD brengt jaarlijks de Misdaadmeter uit, op basis van politiegegevens. Klik hier om uit te zoeken hoe jouw gemeente scoort.

