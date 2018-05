Martin Haar: "Vlaar was geweldig in de kleedkamer bij Jong AZ"

AMSTERDAM - Martin Haar was niet altijd blij met spelers van het eerste team die mee moesten doen bij Jong AZ, maar met jongens als Rens van Eijden en Ron Vlaar was hij wel heel blij. "De jongens kijken op tegen zulke spelers"

Reserveteams hebben te maken met spelers van het eerste team die weinig spelen of terugkomen na een blessure en dat gaat niet altijd helemaal goed vertelde Martin Haar in NH Radio Sportcafé. "Sommige functioneren dan goed, maar er zijn er ook bij die lieten blijken dat ze helemaal geen zin hadden om met Jong AZ te spelen. Dat is heel irritant. Ik heb ook tegen John van den Brom gezegd dat het zo niet meer hoefde."

Maar er waren ook spelers waarbij het helemaal goed ging. "De manier waarop jongens als Rens van Eijden en Ron Vlaar het invulden was top. Ze waren heel motiverend naar die jonge jongens toe in de kleedkamer en op het veld. Die jongens kijken toch op naar Vlaar, een jongen die een WK heeft gespeeld."