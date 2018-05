Deel dit artikel:











Ronald de Boer woedend over transfer Kluivert: "Hij is verdomme net 19" Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) Ronald de Boer heeft geen goed woord over voor de situatie die rond Justin Kluivert is ontstaan. De aanvaller lijkt op weg naar AS Roma, terwijl hij pas 19 jaar is.

"Justin loopt er weleens bij alsof hij alles al heeft bewezen. En hij vindt het gek dat Ajax aan hem wil verdienen? Als Ajax niet probeert te verlengen en hij blijft, loopt hij volgend jaar gratis de deur uit. Iedereen zou Ajax dan voor gek verklaren", briest De Boer in Het Parool. Echt kwaad

"Hij kan wel zeggen dat hij een Ajax-hart heeft, maar als hij een mooie transfer kan maken, is hij zo weg en steekt hij het geld in zijn eigen zak. Ik vind het allemaal ontzettend kort door de bocht. Hij is verdomme net 19 jaar. Sorry, ik kan daar echt kwaad om worden." Zelf was De Boer maar liefst tien jaar ouder toen hij en Frank hun overstap van Ajax naar FC Barcelona maakten. Volgens de laatste geruchten gaat Kluivert nu al naar AS Roma. De club zou 15 miljoen euro willen betalen voor de vleugelaanvaller, maar Ajax wil 20 miljoen euro.