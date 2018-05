Ambulancebroeder Pascal kreeg twee middelvingers van verkeershufter: "Vriendelijk dat je me zo begroette"

ALKMAAR - Ambulancebestuurder Pascal Heij heeft met een Facebookbericht uitgehaald naar een 'verkeershufter' die onlangs op agressieve wijze zijn ziekenwagen inhaalde. De automobilist vond dat de ambulance veel te langzaam reed en werd zo boos dat hij twee middelvingers naar Heij en zijn collega's opstak. "Vriendelijk van je dat je me zo begroette", schrijft Heij cynisch.

De ambulance sloeg bij een kruispunt af naar rechts, toen Heij de opdringerige automobilist opmerkte. "Ik heb zelfs mijn gas los gelaten om je voor te laten want je had enorm haast. Tot mijn verbazing bleef je keurig achter me rijden", valt in zijn verhaal op Facebook te lezen.

Lees ook: Politieagente redt hoogbejaarde vrouw na val: "Ik ben jullie zo dankbaar"

Bij de volgende stoplichten haalt de automobilist de ambulance alsnog in. Uit onvrede kan Heij twee middelvingers verwachten van de langsscheurende bestuurder.

Stabiele rit

"Wij vervoeren zieke mensen die door hun klachten niet in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer naar het ziekenhuis of ander adres te gaan", legt Heij uit. "Deze mensen hebben vaak pijn of worden door mijn collega-verpleegkundige geholpen, die daarvoor los in de auto staat." De reden waarom een ambulance soms rustig rijdt, is om op die manier bewegingen te beperken in de wagen.

Heij hoopt dat hij de volgende keer vijf vingers mag groeten: "De volgende keer dat we elkaar tegenkomen zal ik even vriendelijk naar je zwaaien."