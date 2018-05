Sylvia mogelijk opnieuw bedreigd door verkrachter: "Je gaat dood"

HOORN - Sylvia Veld, de vrouw die haar verkrachter in 2016 zelf opspoorde, is opnieuw met de dood bedreigd. Dat vertelt zij aan De Telegraaf. Het lijkt dat de man die haar aanrandde, de reeds uitgezette asielzoeker Mohammed M., vanuit zijn thuisland Somalië nog altijd doodwensen naar de 29-jarige vrouw stuurt. "Je gaat dood, vieze vrouw."

De Hoornse vrouw werd in 2016 na een avondje stappen door M. aangerand in de bosjes. De aanrander nam vervolgens haar telefoon mee. Via de app 'Find my Iphone' wist zij hem in de val te lokken, door een 'romantische date' af te spreken. M. kreeg hiervoor achttien maanden cel. Uiteindelijk is Mohammed M. uitgezet naar Somalië. Hij mag tien jaar niet meer terugkeren naar Nederland.

M. had nog geen voet aan de grond gezet in zijn thuisland, of Sylvia had al een bedreiging van een andere man op haar Facebookprofiel ontvangen. "Je gaat dood kankerhoer. Vieze vrouw." De politie onderzoekt of het mogelijk Mohammed M. zelf is die deze doodsbedreiging heeft verstuurd.

'Ik weet dat het van hem komt'

In De Telegraaf vertelt Veld dat zij bang en blij is tegelijkertijd. "Blij en opgelucht, omdat hij het land uit is. Eindelijk", vertelt zij tegen de krant. "Bang omdat ik, meteen nadat hij daar was geland, een directe doodsbedreiging vanuit Somalië heb ontvangen. Het is zeer intimiderend. Ik weet dat het van hem komt."

Aangifte

De woordvoerder van Sylvia Veld, de Hoornse Robert Vinkenborg, reageert op Facebook ontzet op de doodsbedreiging. Hij richt zijn bericht persoonlijk tot de aanrander."Mijmer nog maar even over die afgelopen jaren dat je ons land hebt uitgevreten en onze gastvrijheid beschaamd door hier letterlijk de beest uit te hangen", schrijft hij. Hij vindt dat Mohammed M. zijn kans heeft gehad en deze heeft 'verkloot'. "Nederland kotst jou uit."

Vinkenborg meldt dat Sylvia Veld maandag aangifte gaat doen.